09:17
6 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому Путін вчить Трампа. "Російська демократія" на практиці
      Вєсті Кремля
      21:30, 5 серпня
      Вєсті.UA: Куди зник Гройсман. З якими тваринами асоціюються топ-політики
      Вєсті.UA
      19:26, 5 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН

      Курс валют на 6 серпня: долар і євро продовжують стрімкий злет

      758 Читать новость на русском
      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 6 серпня 2019
      Курс валют НБУ на 6 серпня / unsplash.com

      На вівторок, 6 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві валюти продовжують додавати в ціні. При чому євро – вдвічі швидше, аніж долар США.

      Відповідно до даних Нацбанку, у вівторок, 6 серпня, американський долар коштуватиме 25 гривень 73 копійки.

      Цікаво: Що сприяє зміцненню гривні й падінню долара

      Це на 19 копійок більше, аніж попереднього банківського дня.

      Своєю чергою, вартість євро збільшиться на 41 копійку у порівнянні з курсом за 5 серпня.

      Його ціна становитиме 28 гривень 77 копійок.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 6 серпня: здебільшого сухо, сонячно, і навіть – тепло
      сьогодні
      1174
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Жестокое избиение протестующих в Москве – проявление страха Путина
      сьогодні , 08:51 Жестокое избиение протестующих в Москве – проявление страха Путина
      Блог Медіа 216
      Володимир Кравченко – новий командувач ОС: що про нього відомо
      5 серпня , 23:35 Володимир Кравченко – новий командувач ОС: що про нього відомо
      3477
      Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      5 серпня , 12:00 Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      902
      Кровавые митинги в Москве: Путин пытается отыграться за поражение в Киеве
      5 серпня , 22:09 Кровавые митинги в Москве: Путин пытается отыграться за поражение в Киеве
      Іван Яковина 1990
      Торговый центр вместо Херсонеса, незаконные авиаперелеты и игра на выживание: новости Крымнаша
      5 серпня , 22:00 Торговый центр вместо Херсонеса, незаконные авиаперелеты и игра на выживание: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 780
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук