Курс валют на 6 серпня: долар і євро продовжують стрімкий злет
На вівторок, 6 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві валюти продовжують додавати в ціні. При чому євро – вдвічі швидше, аніж долар США.
Відповідно до даних Нацбанку, у вівторок, 6 серпня, американський долар коштуватиме 25 гривень 73 копійки.
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Це на 19 копійок більше, аніж попереднього банківського дня.
Своєю чергою, вартість євро збільшиться на 41 копійку у порівнянні з курсом за 5 серпня.
Його ціна становитиме 28 гривень 77 копійок.
Джерело: 24 канал
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