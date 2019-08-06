Курс валют на 6 серпня: долар і євро продовжують стрімкий злет

На вівторок, 6 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві валюти продовжують додавати в ціні. При чому євро – вдвічі швидше, аніж долар США.

Відповідно до даних Нацбанку, у вівторок, 6 серпня, американський долар коштуватиме 25 гривень 73 копійки. Цікаво: Що сприяє зміцненню гривні й падінню долара Це на 19 копійок більше, аніж попереднього банківського дня. Своєю чергою, вартість євро збільшиться на 41 копійку у порівнянні з курсом за 5 серпня. Його ціна становитиме 28 гривень 77 копійок.