Курс валют на 6 вересня: долар та євро почали падати
На четвер, 6 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти несуттєво втратили у ціні.
Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 6 вересня ціна американського долара становитиме 28,41 гривні.
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Зауважимо, що це на 8 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо головної валюти Євросоюзу, то вона також втратила у ціні, проте вдвічі менше, аніж американський "зелений".
Так, у четвер, за один євро прийдеться віддати 32,90 гривні, що на 4 копійки менше, аніж у середу, 5 вересня.
Джерело: 24 канал
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