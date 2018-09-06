Курс валют на 6 вересня: долар та євро почали падати

На четвер, 6 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти несуттєво втратили у ціні.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 6 вересня ціна американського долара становитиме 28,41 гривні.

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Зауважимо, що це на 8 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо головної валюти Євросоюзу, то вона також втратила у ціні, проте вдвічі менше, аніж американський "зелений".

Так, у четвер, за один євро прийдеться віддати 32,90 гривні, що на 4 копійки менше, аніж у середу, 5 вересня.