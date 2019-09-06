Курс валют на 6 вересня: євро дорожчає, долар – теж

На п'ятницю, 6 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Європейська валюта значно зросла у ціні, долар також "підріс".

Вартість американського "зеленого" зросла на 5 копійок, про це повідомляє НБУ. Тепер за нього потрібно буде віддати 25 гривень 31 копійку.

Варто знати: Що буде з ринком нерухомості восени

Водночас ціна євро зросла значно більше. У п’ятницю, 6 вересня, за євро доведеться віддати на 16 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Ціна євро – 27 гривень 99 копійок.