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      Курс валют на 6 вересня: євро дорожчає, долар – теж

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 6 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 6 вересня / gettyimages.com

      На п'ятницю, 6 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Європейська валюта значно зросла у ціні, долар також "підріс".

      Вартість американського "зеленого" зросла на 5 копійок, про це повідомляє НБУ. Тепер за нього потрібно буде віддати 25 гривень 31 копійку.

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      Водночас ціна євро зросла значно більше. У п’ятницю, 6 вересня, за євро доведеться віддати на 16 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

      Ціна євро – 27 гривень 99 копійок.

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      Теги: Новини України НБУ Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют Євро Долар
      Джерело: 24 канал
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