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Курс валют на 7 лютого: долар і євро стрімко падають

08:22, сьогодні 1684 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 7 лютого
Курс валют НБУ на 7 лютого / biz.nv.ua

На середу, 7 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара і євро. Провідні світові валюти продовжують здавати позиції.

Так, у порівнянні з попереднім банківським днем, офіційний курс американського долара опустився на 28 копійок.

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7 лютого, за даними НБУ, він коштуватиме 27 гривень 46 копійок.

Натомість євро здає позиції ще стрімкіше. Основна європейська валюта за один банківський день здешевшала одразу на 66 копійок.

За даними НБУ, у середу 7 лютого офіційний курс євро становитиме 33 гривні 85 копійок.

Теги: Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар євро Новини України НБУ
Джерело: 24 Канал
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