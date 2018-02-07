Курс валют на 7 лютого: долар і євро стрімко падають
08:22, сьогодні 1684 Читать новость на русском
На середу, 7 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара і євро. Провідні світові валюти продовжують здавати позиції.
Так, у порівнянні з попереднім банківським днем, офіційний курс американського долара опустився на 28 копійок.
Читайте також: Ціна на біткойн суттєво змінилася: назвали причини
7 лютого, за даними НБУ, він коштуватиме 27 гривень 46 копійок.
Натомість євро здає позиції ще стрімкіше. Основна європейська валюта за один банківський день здешевшала одразу на 66 копійок.
За даними НБУ, у середу 7 лютого офіційний курс євро становитиме 33 гривні 85 копійок.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Які підводні камені містить місія ООН на Донбасі: думка експерта8 вересня 2017 , 07:01
Прогноз погоди на 5 січня: в Україну увірветься штормовий вітер5 січня , 09:50
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада 2017 , 19:00