Курс валют на 7 березня: долар продовжує дешевшати
На середу, 7 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар продовжує падіння, при цьому вартість євро навпаки зростає.
За повідомленням держрегулятора, 7 березня долар продовжує падати. Порівняно з минулим банківським днем, 6 березня, американська валюта втратила 14 копійок. Таким чином у середу, 7 березня, долар коштує 26,34 гривні.
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А от євро навпаки подорожчав. Станом на 7 березня європейська валюта коштує 32,70 гривні. При цьому у вівторок, 6 березня, євро коштував 32,59 гривні, тобто на 11 копійок менше, ніж у середу.
Джерело: 24 Канал
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