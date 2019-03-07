Курс валют на 7 березня: долар та євро суттєво здали позиції

На четвер, 7 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти синхронно впали.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, "зелений" втратив у ціні 28 копійок.

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Відтак, 7 березня за долар доведеться викласти 26 гривень 48 копійок.

Європейська валюта впала ще сильніше – на 38 копійок. Купити євро можна буде за 29 гривень 93 копійки.