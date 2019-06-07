Курс валют на 7 червня: долар і євро продовжують стрімко дешевшати
На п'ятницю, 7 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і євро, і американський долар продовжують втрачати у ціні.
НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє, що 7 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 79 копійок.
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Це на 14 копійок дешевше, ніж у попередній банківський день. Зазначимо, 6 червня "американець"втратив аж 27 копійок.
Євро подешевшало трішки менше – на 13 копійок. Його ціна становитиме 30 гривень 18 копійок.
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