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      Курс валют на 7 червня: долар і євро продовжують стрімко дешевшати

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      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 7 червня 2019
      Курс валют НБУ на 7 червня / bankomet.com.ua

      На п'ятницю, 7 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і євро, і американський долар продовжують втрачати у ціні.

      НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє, що 7 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 79 копійок.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Це на 14 копійок дешевше, ніж у попередній банківський день. Зазначимо, 6 червня "американець"втратив аж 27 копійок.

      Євро подешевшало трішки менше – на 13 копійок. Його ціна становитиме 30 гривень 18 копійок.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта
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