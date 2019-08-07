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      Курс валют на 7 серпня: долар і євро здають позиції

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 7 серпня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ 7 серпня / vn.20minut.ua

      На середу, 7 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти впали у ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 7 серпня один американський долар коштуватиме 25,59 гривні.

      Зверніть увагу! Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Зауважимо, що це на 14 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він подешевшав на стільки ж – також мінус 14 копійок, якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня.

      Відтак, у середу за одиницу європейської валюти доведеться викласти 28,63 гривні.

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      Теги: Новини України Гроші Курси валют НБУ Валюта Гривня Долар-Гривня Євро Долар
      Джерело: 24 канал
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