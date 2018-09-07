Курс валют на 7 вересня: долар та євро продовжують дешевшати

На п'ятницю, 7 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська та європейська валюти суттєво подешевшали.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 7 вересня ціна американського долара становитиме 28 гривень 22 копійки.

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Зауважимо, що це на 19 копійок менше ніж попереднього банківського дня.

Щодо європейської валюти, то її ціна також дещо знизилася і зараз становить 32 гривні 83 копійки, що на 7 копійок дешевше аніж у четвер, 6 вересня.