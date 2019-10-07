Курс валют на 7 жовтня: євро майже сягає позначки 27 гривень

На понеділок, 7 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними Нацбанку, як американська, так і європейська валюти впали у ціні.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 7 жовтня ціна одного американського долара становитиме 24,61 гривні. Цікаво! Що відбувається з доларом: пояснення експерта Зауважимо, що це на 27 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також подешевшав – мінус 22 копійки, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 4 жовтня. Таким чином, у понеділок ціна євро становитиме 27,02 гривні.