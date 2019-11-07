Курс валют на 7 листопада: долар та євро дещо втратили в ціні
На четвер, 7 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні кілька копійок.
За даними на офіційному сайті НБУ, американська валюта здешевшала на 6 копійок. Тож у четвер долар США коштує 24 гривні 65 копійок.
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Водночас європейська валюта втратила 12 копійок. Так, вартість євро становить 27 гривень 34 копійки.
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