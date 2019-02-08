Курс валют на 8 лютого: валюта втратила у ціні

На п'ятницю, 8 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта продовжують дешевшати.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 8 лютого ціна американського долара становитиме 26 гривень 95 копійок.

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Це лише на 1 копійку менше, аніж було попереднього банківського дня.

Головна валюта Євросоюзу втратила у ціні дещо більше, якщо порівнювати з курсом на четвер – на 14 копійок.

Відтак, у п'ятницю за один євро прийдеться віддати 30 гривень 58 копійок.