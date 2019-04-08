Курс валют на 8 квітня: євро і долар стрімко втратили в ціні
На понеділок, 8 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, згідно з офіційними даними НБУ, вартість американської і європейської валюти різко знизилась у порівнянні із показниками наприкінці минулого тижня.
Як повідомляє на своєму сайті державний регуляторний орган, ціна американського долара у понеділок, 8 квітня, становить 26 гривень 76 копійок.
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Це на 26 копійок менше у порівнянні з попереднім банківським днем.
Своєю чергою, ціна європейської валюти становить 30 гривень 6 копійок.
Це на 25 копійок менше у порівнянні із курсом за п'ятницю, 5 квітня.
Джерело: 24 канал
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