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      Курс валют на 8 травня: долар і євро здешевіли

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      Курс валют НБУ на сьогодні 08.05.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют від НБУ на 8 травня / politeka.net

      На середу, 8 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві валюти втратили в ціні.

      За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здешевіла на 16 копійок. Тож у середу вартість 1 долара становить 26 гривень 34 копійки.

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      Водночас європейська валюта втратила в ціні 21 копійку. Так, 1 євро коштує 29 гривень 46 копійок.

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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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