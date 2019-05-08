Курс валют на 8 травня: долар і євро здешевіли
На середу, 8 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві валюти втратили в ціні.
За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здешевіла на 16 копійок. Тож у середу вартість 1 долара становить 26 гривень 34 копійки.
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Водночас європейська валюта втратила в ціні 21 копійку. Так, 1 євро коштує 29 гривень 46 копійок.
Джерело: 24 канал
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