Курс валют на 8 червня: євро надалі стрімко дорожчає

На п'ятницю, 8 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта майже не змінила своїх позицій, а європейська знову здорожчала.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США додав у ціні всього лише 1 копійку.

Так, у п’ятницю вартість американської валюти становить 26 гривень 17 копійок.

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Щодо євро, то воно здорожчало відразу на 19 копійок. Тож 8 червня європейська валюта коштує 30 гривень 97 копійок.