Курс валют на 8 серпня: валюта знову дешевшає

На четвер, 8 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта продовжують втрачати у ціні.

Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 8 серпня ціна американського долара становитиме 25 гривень 42 копійки. Зверніть увагу: Долар по 25 гривень: чого далі очікувати від курсу Це на 17 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 7 серпня. Головна валюта Євросоюзу також втрачає у ціні і подешевшала щодо гривні на 15 копійок. Відтак, у четвер за один євро прийдеться віддати 28 гривень 48 копійок.