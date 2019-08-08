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      Курс валют на 8 серпня: валюта знову дешевшає

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 8 серпня 2019
      Курс валют НБУ на 8 серпня / unsplash.com

      На четвер, 8 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта продовжують втрачати у ціні.

      Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 8 серпня ціна американського долара становитиме 25 гривень 42 копійки.

      Зверніть увагу: Долар по 25 гривень: чого далі очікувати від курсу

      Це на 17 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 7 серпня.

      Головна валюта Євросоюзу також втрачає у ціні і подешевшала щодо гривні на 15 копійок.

      Відтак, у четвер за один євро прийдеться віддати 28 гривень 48 копійок.

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Гривня Долар-Гривня Долар Євро НБУ
      Джерело: 24 канал
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