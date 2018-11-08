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      Курс валют на 8 листопада: долар продовжує падіння, а євро дорожчає

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      Курс валют НБУ на 8 листопада
      Курс валют НБУ на 8 листопада / ft.com

      На четвер, 8 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта значно втратила у ціні, натомість європейська подорожчала.

      Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку України.

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      Відтак, у четвер, 8 листопада, американський долар коштуватиме 27 гривень і 89 копійок. Зазначимо, що це на 6 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

      Натомість євро укріпиться щодо гривні. Його ціна складе 32 гривні 4 копійки, що на 10 кіпійок більше, ніж у сережу. 

      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро НБУ Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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