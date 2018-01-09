Курс валют на 9 січня: євро наближається до позначки в 34 гривні
08:30, сьогодні 641 Читать новость на русском
На вівторок, 9 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.
Згідно з повідомленням державного фінрегулятора, гривня продовжує різко втрачати в ціні щодо топових європейських валют.
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Так, американський долар подорожчав на 19 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем, і коштуватиме 28 гривень 20 копійок.
Майже так само здорожчало євро – на 18 копійок. Відтак станом на 9 січня за європейську валюту прийдеться віддати 33 гривні 97 копійок.
Джерело: 24 Канал
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