Курс валют на 9 січня: долар стрімко "злетів" угору
На середу, 9 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві валюти додали в ціні.
Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, вартість "зеленого" зросла відразу на 32 копійки. Так, у середу долар США коштує 28 гривень 2 копійки.
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Тим часом європейська валюта додала у ціні 46 копійок. Тож вартість євро становить 32 гривні 5 копійок.
Джерело: 24 канал
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