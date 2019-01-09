Курс валют на 9 січня: долар стрімко "злетів" угору

На середу, 9 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві валюти додали в ціні.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, вартість "зеленого" зросла відразу на 32 копійки. Так, у середу долар США коштує 28 гривень 2 копійки. Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України Тим часом європейська валюта додала у ціні 46 копійок. Тож вартість євро становить 32 гривні 5 копійок.