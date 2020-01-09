09:52
9 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Курс валют на 9 січня: долар та євро подорожчали

      1386 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на 9 січня / stocksnap.io

      На четвер, 9 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти подорожчали на 10 – 16 копійок.

      Відповідно до інформації, опублікованої на сайті НБУ, за американську валюту 9 січня доведеться заплатити на 16 копійок більше, а саме – 23,83 гривні. 

      Читайте також: Яким буде курс долара в 2020 році в Україні: прогноз

      Водночас європейська валюта здорожчає на 10 копійок. Одне євро коштуватиме 26,49 гривні.

      Якщо в попередні місяці гривня активно зміцнювалася, а долар здешевшав аж до 23,3 гривні, то від кінця грудня ситуація різко змінилася. Долар та євро різко подорожчали. Причина – несподівані дії Нацбанку, який за один день викупив на валютному ринку рекордні 700 мільйонів доларів.

      Зазначимо, що у 2019 році курс валют часто дивував українців. На початку року американська валюта коштувала 27 гривень за долар, а завершила рік на відмітці приблизно 24.

      Що стосується прогнозів на 2020 рік, то долар для українців коштуватиме приблизно 27 гривень.

      курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Привітання з днем Ангела Степана у прозі та віршах
      сьогодні
      3147
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Курси валют Валюта НБУ Долар Долар-Гривня Євро Гривня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:02 Головні новини 8 січня: катастрофа українського літака в Ірані, атака Ірану на бази США
      Ірина Кошанська 2564
      сьогодні , 07:02 Скільки аліментів мають платити батьки в 2020 році
      Ірина Поліщук 1575
      сьогодні , 06:30 Світові ЗМІ про катастрофу літака МАУ в Ірані: версії суперечливі
      Світлана Попова 5830
      сьогодні , 06:00 Безпека авіаподорожі: як вибрати перевізника для комфортного перельоту
      Інна Жолобович 979
      8 січня , 23:46 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Северин Трач 31946
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук