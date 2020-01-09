Курс валют на 9 січня: долар та євро подорожчали

На четвер, 9 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти подорожчали на 10 – 16 копійок.

Відповідно до інформації, опублікованої на сайті НБУ, за американську валюту 9 січня доведеться заплатити на 16 копійок більше, а саме – 23,83 гривні.

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Водночас європейська валюта здорожчає на 10 копійок. Одне євро коштуватиме 26,49 гривні.

Якщо в попередні місяці гривня активно зміцнювалася, а долар здешевшав аж до 23,3 гривні, то від кінця грудня ситуація різко змінилася. Долар та євро різко подорожчали. Причина – несподівані дії Нацбанку, який за один день викупив на валютному ринку рекордні 700 мільйонів доларів.

Зазначимо, що у 2019 році курс валют часто дивував українців. На початку року американська валюта коштувала 27 гривень за долар, а завершила рік на відмітці приблизно 24.

Що стосується прогнозів на 2020 рік, то долар для українців коштуватиме приблизно 27 гривень.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу