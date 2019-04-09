Курс валют на 9 квітня: валюта продовжує дешевшати
На вівторок, 9 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта продовжують втрачати у ціні.
НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє, що 9 квітня ціна американського долара становитиме 26 гривень 64 копійки.
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Це на 12 копійки дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 8 квітня.
Водночас, головна валюта Євросоюзу також втратила у ціні, проте трішки менше, аніж "зелений" – 10 копійок. Окрім того, ціна євро повернулася у позначку 29 гривень у порівнянні з ціною на понеділок.
Відтак, у середу за один євро прийдеться віддати 29 гривень 96 копійок.
Джерело: 24 канал
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