Курс валют на 9 вересня: долар та євро суттєво подешевшали

На понеділок, 9 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти помітно втратили у ціні щодо українських грошей.

Вартість американського "зеленого" впала на 22 копійки, у порівнянні з курсом у п'ятницю, 6 вересня, – про це повідомляє НБУ.

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Тепер за долар США потрібно віддати 25 гривень 9 копійок.

Ціна євро зросла значно більше – на 33 копійки. У понеділок, 9 вересня, за євро просять 27 гривень 66 копійок.