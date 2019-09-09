Курс валют на 9 вересня: долар та євро суттєво подешевшали
На понеділок, 9 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти помітно втратили у ціні щодо українських грошей.
Вартість американського "зеленого" впала на 22 копійки, у порівнянні з курсом у п'ятницю, 6 вересня, – про це повідомляє НБУ.
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Тепер за долар США потрібно віддати 25 гривень 9 копійок.
Ціна євро зросла значно більше – на 33 копійки. У понеділок, 9 вересня, за євро просять 27 гривень 66 копійок.
Джерело: 24 канал
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