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      Курс валют на 9 вересня: долар та євро суттєво подешевшали

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 9 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 9 вересня / gettyimages.com

      На понеділок, 9 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти помітно втратили у ціні щодо українських грошей.

      Вартість американського "зеленого" впала на 22 копійки, у порівнянні з курсом у п'ятницю, 6 вересня, – про це повідомляє НБУ

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      Тепер за долар США потрібно віддати 25 гривень 9 копійок.

      Ціна євро зросла значно більше – на 33 копійки. У понеділок, 9 вересня, за євро просять 27 гривень 66 копійок.

      blog_ava
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      Теги: Новини України НБУ Валюта Курси валют Євро Долар-Гривня Долар Гривня
      Джерело: 24 канал
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