Курс валют на 9 листопада: долар дещо подорожчав, євро пішов униз
На п’ятницю, 9 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо подорожчала, натомість європейська втратила у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 9 листопада ціна американського долара становитиме 27,93 гривні.
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Зауважимо, що це на 4 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він навпаки подешевшав. Якщо порівнювати з курсом на понеділок, його ціна зменшилася на 14 копійок.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,90 гривні.
Джерело: 24 канал
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