На п’ятницю, 9 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо подорожчала, натомість європейська втратила у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 9 листопада ціна американського долара становитиме 27,93 гривні.

Зауважимо, що це на 4 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він навпаки подешевшав. Якщо порівнювати з курсом на понеділок, його ціна зменшилася на 14 копійок.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,90 гривні.