Курс валют на 10 січня: валюта продовжує стрімко дорожчати

На четвер, 10 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта значно додала у ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 10 січня ціна американського долара становитиме 28 гривень 12 копійок. Читайте також: Курс долара в Україні: які зміни чекають на валюту до кінця тижня Зауважимо, що це на 10 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він подорожчав аж на 16 копійок, якщо порівнювати з курсом на середу. Відтак, у четвер головна валюта Євросоюзу буде коштувати 32 гривні 21 копійку.