Курс валют на 10 січня: валюта продовжує стрімко дорожчати
На четвер, 10 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта значно додала у ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 10 січня ціна американського долара становитиме 28 гривень 12 копійок.
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Зауважимо, що це на 10 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він подорожчав аж на 16 копійок, якщо порівнювати з курсом на середу.
Відтак, у четвер головна валюта Євросоюзу буде коштувати 32 гривні 21 копійку.
Джерело: 24 Канал
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