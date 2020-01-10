Курс валют на 10 січня: євро і долар значно додали в ціні

На п’ятницю, 10 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти значно піднялися в ціні.

Відповідно до інформації, опублікованої на сайті НБУ, за американську валюту 10 січня треба буде заплатити на 28 копійок більше, аніж попереднього банківського дня.

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Так, ціна одного долара США становить 24 гривні 11 копійок.

Увага! Згідно з прогнозами на 2020 рік долар для українців коштуватиме приблизно 27 гривень.

Європейська валюта, своєю чергою подорожчала на 30 копійок.

Ціна євро у п’ятницю, 10 січня, утримається на позначці у 26 гривень 79 копійок.

Якщо в попередні місяці гривня активно зміцнювалася, а долар дешевшав аж до 23,3 гривні, то від кінця грудня ситуація різко змінилася. Причиною слугують несподівані дії Нацбанку. Там за один день викупили на валютному ринку рекордні 700 мільйонів доларів.



Середньорічний курс гривні щодо долара/ інфографіка 24 каналу