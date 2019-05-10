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      Курс валют на 10 травня: долар та євро здешевшали

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      Курс валют НБУ на сьогодні 10.05.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют від НБУ на 10 травня / GettyImages

      На п'ятницю, 10 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта суттєвіше втратила у ціні, а європейська – менше.

      За даними на офіційному сайті НБУ, американський "зелений" подешевшав на 9 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем. Тож у п'ятницю вартість 1 долара становить 26 гривень 25 копійок.

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      Водночас європейська валюта втратила в ціні менше – 6 копійок. Так, за 1 євро потрібно буде віддати 29 гривень 40 копійок.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Гривня Євро
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