Курс валют на 10 липня: долар падає, євро росте
На вівторок, 10 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна європейська валюта подорожчала, а долар США – навпаки здає позиції.
Як йдеться на офіційному сайті НБУ, за вихідні американський долар подешевшав на 5 копійок.
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У порівнянні з попереднім банківським днем, його курс 10 липня становитиме 26 гривень 24 копійки.
Натомість євро додав у ціні 9 копійок – його курс піднявся до 30 гривень 94 копійок.
Джерело: 24 Канал
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