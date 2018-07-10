Курс валют на 10 липня: долар падає, євро росте

На вівторок, 10 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна європейська валюта подорожчала, а долар США – навпаки здає позиції.

Як йдеться на офіційному сайті НБУ, за вихідні американський долар подешевшав на 5 копійок.

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У порівнянні з попереднім банківським днем, його курс 10 липня становитиме 26 гривень 24 копійки.

Натомість євро додав у ціні 9 копійок – його курс піднявся до 30 гривень 94 копійок.