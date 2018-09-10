Курс валют на 10 вересня: долар здорожчав, а євро втратило в ціні

На понеділок, 10 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, валюта США додала в ціні, а Європи – дещо втратила.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, 7 вересня, у понеділок долар США здорожчав на 4 копійки. Тож вартість "зеленого" складає 28 гривень 26 копійок.

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Тим часом європейська валюта здешевіла, проте всього на 1 копійку. Так, 19 вересня євро коштує 32 гривні 82 копійки.