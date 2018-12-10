Курс валют НБУ на сьогодні 10.12.2018: курс долара, курс євро

На понеділок, 10 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. "Зелений" продовжує слабшати, а євро тримається на одній позначці.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, долар втратив у ціні 5 копійок.

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Тепер за одну одиницю американської валюти доведеться викласти 27 гривень 82 копійки.

Євро суттєво не здешевшало – здало позицію лише на 1 копійку. 10 грудня за нього треба віддати 31 гривню 63 копійки.