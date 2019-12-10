Курс валют 10 грудня: гривня продовжує бити рекорди

На вівторок, 10 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Після того, як 9 грудня українська гривня встановила черговий рекорд за останні 4 роки, 10 грудня вона зміцнилася ще більше.

НБУ встановив, що 10 грудня українська гривня зміцниться щодо далара США на 3 копійки. Цікаво: Перекази заробітчан та спекуляція: від чого залежить стабільність гривні Відтак у вівторок за один "вічнозелений" доведеться заплатити 23 гривні 69 копійок. Куди відчутніше гривня зміцниться щодо головної валюти Європейського Союзу – на 8 копійок, порівняно з попереднім банківським днем. Таким чином 10 грудня один євро коштуватиме 26 гривень 24 копійки.