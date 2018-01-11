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Курс валют на 11 січня: євро майже 34 гривні

08:30, сьогодні 665 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 11 січня
Курс валют НБУ на 11 січня / handelszeitung.ch

На четвер, 11 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві іноземні валюти подорожчали. Євро "стрибнув" одразу на 32 копійки.

За даними Національного банку України, долар подорожчав на 12 копійок, у порівняні з 10 січня. Таким чином, вартість американської валюти 11 січня становить 28,32 гривні.

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Вартість євро зросла ще більше. Порівняно з 10 січня, європейська валюта додала у ціні одразу 32 копійки. Таким чином один євро 11 січня коштує 33,97 гривні.

Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют НБУ
Джерело: 24 Канал
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