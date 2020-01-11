08:48
11 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Судний день для російського футболу. РПЦ бореться з пожежами
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 січня
      Вєсті.UA: Погана карма Шуфрича. Цукерберг проти Портнова
      Вєсті.UA
      20:39, 10 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Курс валют на 11 січня: долар і євро знову подешевшали

      59 Читать новость на русском
      Яким буде курс валют від НБУ 11 січня / pexels.com

      На суботу, 11 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

      Як повідомляє державний регуляторний орган на своєму офіційному сайті, у суботу за одиницю американського долара треба буде викласти 23,97 гривні. Зауважимо, Це на 14 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Зверніть увагу! Державний борг України опустився до показника часів Януковича: інфографіка

      Зауважимо, що від початку нового 2020 року долар здебільшого дорожчав, але таке відбувається традиційно, оскільки більшість днів українці відпочивають, тому економіка не працює. Наприкінці ж минулого року американська валюта суттєво впала у ціні. У підсумку гривня вперше з січня 2016 року встановила новий максимум.

      У МВФ такі показники пояснюють сприятливими умовами на міжнародних товарних і фінансових ринках. Також вплинув і приплив коштів від українців, які перебувають на заробітках.

      Що стосується прогнозів на 2020 рік, то долар для українців коштуватиме приблизно на рівні 27 гривень.

      Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,
      пояснив у коментарі 24 каналу економічний експерт Сергій Головньов.

      Цікаво! Милованов назвав умови зміцнення курсу гривні та пожартував про економічні "зради"

      Окрім долара, також подешевшало євро. Так, згідно з офіційними даними НБУ, його вартість становитиме 26,59 гривні. І європейська валюта подешевшала на 20 копійок, якщо порівнювати з курсом на 10 січня.

      До слова, торік євро почав коштувати менше ніж 26 гривень 20 грудня. Тоді за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні. Відтоді до 28 грудня євро вище ніж 26 гривень не піднімався. Від початку нового року вартість євро була на рівні 26,4 гривні за одиницю. Щоправда, 10 січня він зріс до 26,8 гривні.

      Все більше українців пересідають на електрокари: 5 найпопулярніших моделей
      сьогодні
      2146
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гроші Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро НБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Неправильная реинтеграция Донбаса: кто и зачем устроил облаву на украинцев
      Денис Казанський 2
      10 січня , 22:00 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Олесь Друкач 38599
      31 грудня 2019 , 14:04 100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man
      505
      10 січня , 22:00 Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается
      Злой Одессит 653
      10 січня , 21:00 Людмила Таран: "Історія України така страшна, в ній долі катів і жертв переплелися"
      Наталія Лебідь 721
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук