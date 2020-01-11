Курс валют на 11 січня: долар і євро знову подешевшали

На суботу, 11 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

Як повідомляє державний регуляторний орган на своєму офіційному сайті, у суботу за одиницю американського долара треба буде викласти 23,97 гривні. Зауважимо, Це на 14 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

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Зауважимо, що від початку нового 2020 року долар здебільшого дорожчав, але таке відбувається традиційно, оскільки більшість днів українці відпочивають, тому економіка не працює. Наприкінці ж минулого року американська валюта суттєво впала у ціні. У підсумку гривня вперше з січня 2016 року встановила новий максимум.

У МВФ такі показники пояснюють сприятливими умовами на міжнародних товарних і фінансових ринках. Також вплинув і приплив коштів від українців, які перебувають на заробітках.

Що стосується прогнозів на 2020 рік, то долар для українців коштуватиме приблизно на рівні 27 гривень.

Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,

– пояснив у коментарі 24 каналу економічний експерт Сергій Головньов.

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Окрім долара, також подешевшало євро. Так, згідно з офіційними даними НБУ, його вартість становитиме 26,59 гривні. І європейська валюта подешевшала на 20 копійок, якщо порівнювати з курсом на 10 січня.

До слова, торік євро почав коштувати менше ніж 26 гривень 20 грудня. Тоді за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні. Відтоді до 28 грудня євро вище ніж 26 гривень не піднімався. Від початку нового року вартість євро була на рівні 26,4 гривні за одиницю. Щоправда, 10 січня він зріс до 26,8 гривні.