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      Курс валют на 11 березня: валюта продовжує сильно дешевшати

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      Курс валют НБУ 11.03.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 11 березня / GettyImages

      На понеділок, 11 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта продовжують дешевшати.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 11 березня ціна американського долара становитиме 26 гривень 39 копійок.

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      Це на 9 копійок копійок менше, аніж було попереднього банківського дня – 7 березня.

      Головна валюта Євросоюзу втратила у ціні дещо більше – аж на 19 копійок.

      Відтак, у понеділок за один євро прийдеться віддати 29 гривень 74 копійки.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта Долар Євро
      Джерело: 24 Канал
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