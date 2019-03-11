Курс валют на 11 березня: валюта продовжує сильно дешевшати

На понеділок, 11 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта продовжують дешевшати.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 11 березня ціна американського долара становитиме 26 гривень 39 копійок.

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Це на 9 копійок копійок менше, аніж було попереднього банківського дня – 7 березня.

Головна валюта Євросоюзу втратила у ціні дещо більше – аж на 19 копійок.

Відтак, у понеділок за один євро прийдеться віддати 29 гривень 74 копійки.