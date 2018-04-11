Курс валют на 11 квітня: євро суттєво додав у ціні

На середу, 11 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта дещо впала у ціні, натомість європейська навпаки додала.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 11 квітня ціна американського долара становитиме 25,98 гривні.

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Зауважимо, що це на 4 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він своєю чергою суттєво додав.

Так, європейська валюта подорожчала на 26 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 10 квітня, та тепер вона коштуватиме 32,10 гривні.