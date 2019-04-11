Курс валют на 11 квітня: долар та євро продовжують рости

На четвер, 11 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти знову додали у ціні.

За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем долар США здорожчав на 7 копійок. Читайте також: Чи залежатиме курс долара від 2 туру виборів: прогноз аналітика Тож у четвер, 11 квітня, за "зелений" доведеться викласти 26 гривень 76 копійок. Європейська валюта зміцнила свої позиції на 8 копійок. Вона коштуватиме 30 гривень 18 копійок.