Курс валют на 11 квітня: долар та євро продовжують рости
На четвер, 11 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти знову додали у ціні.
За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем долар США здорожчав на 7 копійок.
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Тож у четвер, 11 квітня, за "зелений" доведеться викласти 26 гривень 76 копійок.
Європейська валюта зміцнила свої позиції на 8 копійок. Вона коштуватиме 30 гривень 18 копійок.
Джерело: 24 канал
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