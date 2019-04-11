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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Курс валют на 11 квітня: долар та євро продовжують рости

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      Курс валют НБУ на сьогодні 11.04.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 11 квітня / gettyimages.com

      На четвер, 11 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти знову додали у ціні.

      За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем долар США здорожчав на 7 копійок.

      Читайте також: Чи залежатиме курс долара від 2 туру виборів: прогноз аналітика

      Тож у четвер, 11 квітня, за "зелений" доведеться викласти 26 гривень 76 копійок.

      Європейська валюта зміцнила свої позиції на 8 копійок. Вона коштуватиме 30 гривень 18 копійок. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Курси валют Долар Долар-Гривня Валюта Євро Гривня НБУ
      Джерело: 24 канал
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