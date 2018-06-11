Курс валют на 11 червня: євро різко обвалилося в ціні
На понеділок, 11 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти подешевшали.
Як йдеться в офіційному повідомленні на сайті Національного банку України, 11 червня долар на 4 копійки впав у ціні в порівнянні з попереднім банківським днем 8 червня.
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Так, у понеділок за один "зелений" доведеться віддати 26 гривень 13 копійок.
На відміну від долара, євро значно більше втратило в ціні відносно української гривні. Відтак, європейська валюта буде коштувати 30 гривень 72 копійки. Зазначимо, це аж на 25 копійок менше, аніж у п'ятницю, 11 червня.
Джерело: 24 канал
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