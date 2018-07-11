Курс валют на 11 липня: євро суттєво подешевшав
На середу, 11 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта подешевшала на 4 копійки, а ось європейська – більш суттєво зменшила вартість.
Як інформує офіційний сайт Нацбанку, американський долар втратив 4 копійки у порівнянні із попереднім банківським днем.
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Його ціна у вівторок, 11 липня, становить 26 гривень 20 копійок.
Своєю чергою, євро подешевшав на 25 копійок, у порівнянні з курсом на 10 липня.
Ціна європейської валюти становить 30 гривень 69 копійок.
Джерело: 24 канал
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