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Курс валют на 11 липня: євро суттєво подешевшав

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Курс валют НБУ на 11 липня: євро стрімко дешевшає
Курс валют НБУ на 11 липня: євро стрімко дешевшає / aif.md

На середу, 11 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта подешевшала на 4 копійки, а ось європейська – більш суттєво зменшила вартість.

Як інформує офіційний сайт Нацбанку, американський долар втратив 4 копійки у порівнянні із попереднім банківським днем. 

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Його ціна у вівторок, 11 липня, становить 26 гривень 20 копійок.

Своєю чергою, євро подешевшав на 25 копійок, у порівнянні з курсом на 10 липня.

Ціна європейської валюти становить 30 гривень 69 копійок.

Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
Джерело: 24 канал
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