Курс валют на 11 липня: євро суттєво подешевшав

На середу, 11 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта подешевшала на 4 копійки, а ось європейська – більш суттєво зменшила вартість.

Як інформує офіційний сайт Нацбанку, американський долар втратив 4 копійки у порівнянні із попереднім банківським днем. Читайте також: Порошенко та інші олігархи, які керують країною, знецінюють гривню, – Володимир Лановий Його ціна у вівторок, 11 липня, становить 26 гривень 20 копійок. Своєю чергою, євро подешевшав на 25 копійок, у порівнянні з курсом на 10 липня. Ціна європейської валюти становить 30 гривень 69 копійок.