Курс валют на 11 вересня: євро стрімко подешевшав, долар – лише на кілька копійок

На вівторок, 11 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна європейська валюта втратила в ціні одразу майже 20 копійок.

Так, згідно з даними, оприлюдненими на офіційному сайті НБУ, курс долара США у вівторок, 11 вересня, становитием 28 гривень 20 копійок.

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Це на 6 копійок менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Водночас курс євро впав одразу на 19 копійок.

11 вересня НБУ зафіксував офіційний курс євро на рівні 32 гривні 63 копійки.