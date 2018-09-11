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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Курс валют на 11 вересня: євро стрімко подешевшав, долар – лише на кілька копійок

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Курс валют НБУ на 11 вересня
Курс валют НБУ на 11 вересня / 24 Канал

На вівторок, 11 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна європейська валюта втратила в ціні одразу майже 20 копійок.

Так, згідно з даними, оприлюдненими на офіційному сайті НБУ, курс долара США у вівторок, 11 вересня, становитием 28 гривень 20 копійок.

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Це на 6 копійок менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Водночас курс євро впав одразу на 19 копійок.

11 вересня НБУ зафіксував офіційний курс євро на рівні 32 гривні 63 копійки.

Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня євро Гривня
Джерело: 24 Канал
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