Курс валют НБУ на сьогодні 11.12.2018: курс долара, курс євро

На вівторок, 11 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта дещо здешевіла, а європейська додала в ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар втратив у ціні 5 копійок. Тож у вівторок вартість американської валюти становить 27 гривень 77 копійок.

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Тим часом євро здорожчало на 10 копійок і його ціна становить 31 гривню 73 копійки.