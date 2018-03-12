Курс валют на 12 березня: і долар, і євро стрімко подешевшали
На понеділок, 12 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Основні світові валюти відчутно здають свої позиції.
На понеділок, 12 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.
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Так, після затяжних вихідних офіційний курс американського долара знизився одразу на 25 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.
За даними НБУ, офіційний курс долара США у понеділок 12 березня становить 26 гривень 9 копійок.
Євро втратив ще більше і його офіційний курс знизився одразу на 30 копійок і тепер становить 32 гривні 40 копійок.
Джерело: 24 Канал
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