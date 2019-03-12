Курс валют на 12 березня: гривня зміцнюється, помітно дешевшає євро
На вівторок, 12 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Тенденція до подешевшання і американської, і європейської валюти зберігається.
Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті НБУ, 12 березня ціна американського долара становитиме 26 гривень 31 копійка.
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Таким чином, долар втратив у ціні 7 копійок, у порівнянні з минулим 11 березня.
Головна валюта Євросоюзу – євро – втратила у ціні помітно більше, 16 копійок.
Тож у вівторок, 12 березня, за один євро доведеться віддати 29 гривень 58 копійок.
Джерело: 24 канал
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