Курс валют на 12 березня: гривня зміцнюється, помітно дешевшає євро

На вівторок, 12 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Тенденція до подешевшання і американської, і європейської валюти зберігається.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті НБУ, 12 березня ціна американського долара становитиме 26 гривень 31 копійка. Читайте також: Чи буде курс гривні знову коливатися: пояснення фінансиста Таким чином, долар втратив у ціні 7 копійок, у порівнянні з минулим 11 березня. Головна валюта Євросоюзу – євро – втратила у ціні помітно більше, 16 копійок. Тож у вівторок, 12 березня, за один євро доведеться віддати 29 гривень 58 копійок.