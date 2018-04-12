Курс валют на 12 квітня: долар падає в ціні, євро без змін

На четвер, 12 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, 12 квітня долар буде коштувати на 6 копійок менше, аніж у попередній день – 25,92 гривні.

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У той же час валюта Євросоюзу залишиться без змін – 32,10 гривень за один євро.