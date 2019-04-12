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      Курс валют на 12 квітня: долар та євро знову додали у ціні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 12.04.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 12 квітня / bednota.com

      На п'ятницю, 12 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість обидвох валют продовжує рости.

      За даними на офіційному сайті НБУ, американський долар додав у ціні 7 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем.

      Читайте також: Чи залежатиме курс долара від 2 туру виборів: прогноз аналітика

      Тож у п’ятницю, 12 квітня, за "зелений" доведеться викласти 26 гривень 83 копійки.

      Європейська валюта подорожчала трохи менше – на 4 копійки. Вона коштуватиме 30 гривень 22 копійки.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Євро Долар Валюта Курси валют
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