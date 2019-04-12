Курс валют на 12 квітня: долар та євро знову додали у ціні
На п'ятницю, 12 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість обидвох валют продовжує рости.
За даними на офіційному сайті НБУ, американський долар додав у ціні 7 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем.
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Тож у п’ятницю, 12 квітня, за "зелений" доведеться викласти 26 гривень 83 копійки.
Європейська валюта подорожчала трохи менше – на 4 копійки. Вона коштуватиме 30 гривень 22 копійки.
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