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Курс валют на 12 червня: долар несуттєво впав, а євро зросло

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Курс валют НБУ на 12 червня
Курс валют НБУ на 12 червня / news.online.ua

На вівторок, 12 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта дещо здешевіла, а європейська навпаки – здорожчала.

За інформацією на офіційному сайті НБУ, 12 червня долар на 4 копійки впав у ціні в порівнянні з попереднім банківським днем 11 червня.

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Так, у вівторок вартість американської валюти становить 26 гривень 9 копійок.

На відміну від "зеленого" європейська валюта додала в ціні 4 копійки відносно української гривні. Тож 12 червня, один євро можна придбати за 30 гривень 76 копійок.

Теги: Новини України Гривня Валюта Долар-Гривня Курси валют Долар євро
Джерело: 24 Канал
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