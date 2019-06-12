Курс валют на 12 червня: євро та долар вкотре подешевшали щодо гривні

На середу, 12 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Гривня зміцнилася щодо обох світових валют, хоч цього дня не так помітно, як попереднього.

Національний банк на офіційному сайті розмістив інформацію про те, що 12 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 29 копійок.

Читайте також: Українці отримають надбавку до пенсій у липні: хто та скільки

Це дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 11 червня, але лише на 9 копійок.

Головна валюта Євросоюзу також вкотре втратила у ціні й подешевшала щодо гривні, утім куди менш помітно – тільки на 4 копійки.

Тож у середу, 12 червня, за один євро доведеться віддати 29 гривень 77 копійок.