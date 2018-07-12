Курс валют на 12 липня: євро знову подорожчав

На четвер, 12 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Як інформує офіційний сайт Нацбанку, американський долар зріс на 2 копійки у порівнянні із попереднім банківським днем.

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У порівнянні з попереднім банківським днем, його курс 11 липня становитиме 26 гривень 22 копійки.

Натомість євро піднявся у ціні на 8 копійок – його курс становитиме 30 гривень 77 копійок.