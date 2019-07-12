Курс валют на 12 липня: євро стрімко росте у ціні

На п'ятницю, 12 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Європейська валюта знову додала у ціні – цього разу 29 копійок.

За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 10 копійок. Тож у п'ятницю 1 долар коштує 25 гривень 80 копійок.

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Європейська валюта знову подорожчала, однак більше, ніж долар. Так, євро додало у ціні 29 копійок. За нього доведеться віддати 29 гривень 12 копійок.