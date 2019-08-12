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      Курс валют на 12 серпня: долар і євро синхронно впали у ціні

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 12 серпня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 12 серпня / unsplash.com

      На понеділок, 12 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти суттєво втратили в ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 12 серпня один американський долар коштуватиме 25,09 гривні.

      Зауважимо, що це на 23 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він подешевшав на стільки ж – також мінус 23 копійки, якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня.

      Відтак, у понеділок за одиницу європейської валюти доведеться викласти 28,1 гривні.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро Гроші НБУ
      Джерело: 24 канал
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