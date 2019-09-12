Курс валют на 12 вересня: долар додав у ціні кілька копійок
На четвер, 12 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта здорожчала на кілька копійок, а євро не змінило позицій.
За даними на офіційному сайті НБУ, долар США додав у ціні 8 копійок. Тож у четвер американська валюта коштує 24 гривні 96 копійок.
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Водночас євро коштує 27 гривень 47 копійок – стільки ж, як і попереднього банківського дня.
Джерело: 24 канал
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