Курс валют на 12 вересня: долар додав у ціні кілька копійок

На четвер, 12 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта здорожчала на кілька копійок, а євро не змінило позицій.

За даними на офіційному сайті НБУ, долар США додав у ціні 8 копійок. Тож у четвер американська валюта коштує 24 гривні 96 копійок. Читайте також: Монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок не можна буде розраховуватись​ Водночас євро коштує 27 гривень 47 копійок – стільки ж, як і попереднього банківського дня.