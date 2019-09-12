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      Курс валют на 12 вересня: долар додав у ціні кілька копійок

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 12 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 12 вересня / 24 канал

      На четвер, 12 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта здорожчала на кілька копійок, а євро не змінило позицій.

      За даними на офіційному сайті НБУ, долар США додав у ціні 8 копійок. Тож у четвер американська валюта коштує 24 гривні 96 копійок.

      Читайте також: Монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок не можна буде розраховуватись​

      Водночас євро коштує 27 гривень 47 копійок – стільки ж, як і попереднього банківського дня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Долар Долар-Гривня Гривня НБУ
      Джерело: 24 канал
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