Курс валют на 12 листопада: євро суттєво здешевіло
На понеділок, 11 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здешевіла на 4 копійки. Тож у понеділок долар США коштує 27 гривень 89 копійок.
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Щодо європейської валюти, то вона втратила значно більше – відразу 26 копійок. Так, 12 листопада за 1 євро доведеться віддати 31 гривню 64 копійки.
Джерело: 24 канал
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