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      Курс валют на 12 листопада: євро суттєво здешевіло

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      Курс валют НБУ на 12 листопада
      Курс валют НБУ на 12 листопада / azn.day.az

      На понеділок, 11 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здешевіла на 4 копійки. Тож у понеділок долар США коштує 27 гривень 89 копійок.

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      Щодо європейської валюти, то вона втратила значно більше – відразу 26 копійок. Так, 12 листопада за 1 євро доведеться віддати 31 гривню 64 копійки.

      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро Валюта Курси валют НБУ
      Джерело: 24 канал
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